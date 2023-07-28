Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından idam edilen ilk kadın mahkum

KUALA Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Saridewi Djamani'nin, ülkede 19 yıl sonra idam edilen ilk kadın mahkum olduğu açıklandı.

Merkezi Narkotik Bürosu, Djamani'nin 2018'de yaklaşık 31 gram "diamorfin" olarak da bilinen saf eroin kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Djamani tarafından taşınan söz konusu miktarın "yaklaşık 370 bağımlıya bir hafta yetecek kadar fazla" olduğu belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan Djamani'nin idamının, Singapurlu Mohammed Aziz Hussain'in yaklaşık 50 gram eroin kaçakçılığından idam edilmesinden iki gün sonra gerçekleştiği aktarıldı.

Djamani, ülkede 19 yıl sonra idam edilen ilk kadın mahkum oldu.

Singapur'daki yasalara göre, 500 gramdan fazla esrar veya 15 gramdan fazla eroin kaçakçılığından hüküm giyenler idam cezasına çarptırılıyor.

İnsan hakları grupları, uluslararası aktivistler ve Birleşmiş Milletler'in (BM) uyuşturucu suçları için idam cezalarını durdurmaya çağırmasına rağmen Singapurlu yetkililer, uyuşturucu kullanımdaki arz ve talebi durdurmak için idam cezasının "etkili olduğu" konusunda ısrar ediyor.