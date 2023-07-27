Singapur'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlamasıyla İnfaz Edilecek İlk Kadın

Singapur'da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek. 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.

Singapur'da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek.

Singapur'da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı. Djamani, 15 Mart 2022'de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain'den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak. Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani'nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.

Singapur'da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.

İdam cezasına tepki geldi

Söz konusu idam cezasını eleştiren Uluslararası Af Örgütü üyesi Chiara Sangiorgio, "Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle verilen idam cezasının toplumda caydırıcı bir etken oluşturduğuna dair bir kanıt yok. Bu tür cezaların tek amacı Singapur hükümetinin idam cezasını uygulamada uluslararası camiaya meydan okumak" dedi. İngiliz milyarder Sir Richard Branson da idam cezasına karşı çıkarak, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerin yardıma ihtiyacı var. Uyuşturucu kullananların birçoğu durumlarından ötürü zorbalığa uğruyor" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik dünyanın en sert yasalarını uygulayan Singapur'da bu tür yasaların "toplumu korumak" için gerekli olduğu savunuluyor. Singapur'un yanı sıra İran, Çin ve Suudi Arabistan'da da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara idam cezası veriliyor. - SİNGAPUR