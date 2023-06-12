Singapur'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık açıklayan Tharman Shanmugaratnam rakip istiyor

Singapur'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Tharman Shanmugaratnam, seçimde rakip adaylarla yarışmak istediğini açıkladı. Shanmugaratnam'ın, 'kendisi gibi güçlü bir adayla yarışmadan' kazanacağı 'kolay bir galibiyetin' seçilmiş cumhurbaşkanının toplumsal meşruiyetine zarar vereceğine inanıldığı belirtiliyor.

Singapur'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Tharman Shanmugaratnam, seçimde rakip adaylarla yarışmak istediğini açıkladı.

Borneo Bulletin'in, Singapur haber kanalı CNA'ya dayandırdığı habere göre, en geç 13 Eylül'e kadar yapılması gereken seçimlerde tek adayın olmasına yönelik eleştirilere, Kıdemli Bakan ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Shanmugaratnam, kendisinin de karşısında bir rakip görmek istediği yanıtını verdi.

Siyasi gözlemciler, Shanmugaratnam'ın, "kendisi gibi güçlü bir adayla yarışmadan" kazanacağı "kolay bir galibiyetin" seçilmiş cumhurbaşkanının toplumsal meşruiyetine zarar vereceğine inanıyor.

Bu görüşlere yanıt veren Shanmugaratnam ise hiçbir zaman yarışa girmekten çekinmediğinin altını çizerek, "kaybetmeyi ve kazanmayı rekabette tercih edeceğini" ifade etti.

Ülkede Shanmugaratnam dışında henüz hiç kimse Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamazken Harvey Norman Ossia şirketinin kurucusu Georger Goh'ın aday olabileceği öne sürülüyor.

"Birleştiricilik" sözü

Adaylığını 8 Haziran'da açıklayan Shanmugaratnam, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde "birleştirici olacağını" ifade etti.

Shanmugaratnam ayrıca, cumhurbaşkanı olarak "hükümetle aynı takımda olmayacağına ve 'hakem' görevi üsteleneceğine" işaret etti.

Singapur'da cumhurbaşkanlığı makamı

Başbakanın en güçlü politik lider konumunda bulunduğu Singapur'da cumhurbaşkanının rolü çoğunlukla sembolik olma özelliği taşıyor.

Ancak yine de cumhurbaşkanının yüksek mahkeme hakimi, başsavcı ve genelkurmay başkanı gibi önemli kamu atamaları ile maliye, bütçe ve kanun taslağını veto hakkı, yolsuzluk iddialarını soruşturmak ve başbakanı atamak gibi önemli sorumlulukları bulunuyor.

Ülkede cumhurbaşkanı adayları için katı gereklilikler bulunuyor.

Seçimlerde yarışmak isteyen adayın gerekli nitelikleri karşılayıp karşılamadığına karar veren Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesi (PEC) tarafından "uygunluk belgesi" (COE) alması gerekiyor.