Singapur'da 180 Yıllık At Yarışları Son Buluyor

Singapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışlarının gelecek yıl sona ereceği; ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölgenin başka alanlarda kullanılacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un tek at yarışı pisti Turf Club, gelecek yıl son yarış etkinliğine ev sahipliği yapmasının ardından kapatılacak.

Singapur hükümeti, pist sınırlarındaki 120 hektarlık alanın, kamu ve özel konut inşasına ayrılacağını açıkladı.

Turf Club'dan yapılan açıklamada da ülkede at yarışlarının uzun ve seçkin bir tarihi olduğu vurgulanarak 5 Ekim 2024'teki 100. Büyük Singapur Altın Kupası'na kadar devam edecek yarışlarda sportmenliği, güvenliği ve bütünlüğü sağlamak için çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.

1842'de "Singapur Spor Kulübü" olarak kurulan yarış pistinin adı, 1924'te Singapur "Turf Club" olarak değiştirilmişti.

1972'de parkurda Kraliçe 2'nci Elizabeth adına etkinlik düzenlenmişti.