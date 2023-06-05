Simav İlçe Müftülüğü Hayır Çarşısı Etkinliği Kur'an Ziyafeti ile Sonlandı
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Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen hayır çarşısı etkinliği, ünlü okuyucuların tilaveti ile gerçekleşen Kur'an ziyafeti programı ile sona erdi. Programda dörtlü sala, aşr-ı şerifler, kasideler ve ilahiler okundu.
Simav İlçe Müftülüğünce düzenlenen hayır çarşısı etkinliği Kur'an ziyafeti ile sona erdi.
Ünlü okuyucuların tilaveti ile gerçekleşen Kur'an ziyafeti programı, Müftülük Murakıbı Ertuğrul Takak'ın okuduğu aşr-ı şerif ile başladı.
Ünlü okuyucular İzmir Hacı Mustafa Gültekin Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Yüksel (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye birincisi), Ayasofya Kebir Camii Müezzini Hafız Selman Kızmaz (Ezanı Güzel Okuma Türkiye birincisi), Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Balcıoğlu (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma birincisi) ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Bilal Yıldırım (Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma birincisi) hocaların katılımları ile gerçekleşen program dörtlü sala, aşr-ı şerifler, kasideler ve ilahiler ile devam etti. Program İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin teşekkür konuşması ve Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay'ın hocalara hediye takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA