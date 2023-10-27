Silopi'de Gazze için yardım toplandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gazze için yardım toplandı.

israil'in Gazze'de katliamları sürerken Türkiye'den tüm camilerde olduğu gibi Silopi'de de yardım toplandı. Hayırsever Camiinde Cuma namazının ardından Gazze için dua edildikten sonra maddi yardım toplandı. Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin için yardım topladıklarını belirten imam İrşad Tuncer, "Tüm camilerimizde yardımlarımızı topladık. Yardımlarımızı Diyanet Vakfı aracılığıyla onlara ulaştıracağız. Yani bitmez burada, bu zulüm olduğu sürece her zaman ihtiyaç olacaktır. Her zaman desteklerimizi vermek zorundayız. Bu bir Müslümanlık, bu bir İslami, bu bir ilahi görevdir" dedi

Gazze'de işlenen katliama ve batının çifte standartlarına dikkat çeken vatandaş Said Tuncer, "Şuan dünyanın gözü önünde işlenen bir katliam var. Açıkçası buna bir savaş diyemeyiz, bu açık açıl bir katliamdır. Orada katledilen çocuklar, kundaktaki bebekler var. Elektriği kesilen bir topluluk var. Burada katliam yapılırken, sözde batıdaki insanlar bunu görmezden geliyorlar. ve hiç bir şekilde insan haklarından bahsetmiyorlar" diye konuştu. - ŞIRNAK