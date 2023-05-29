Şili Hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Şili hükümeti, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Çok sayıda Latin Amerika ülkesi lideri de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Şili hükümeti, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şili Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şili hükümetinin yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı bildirildi.

Türk halkının demokratik görevini en doğru şekilde yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Şili, her iki halkın da faydasına çalışmaya devam etme kararlılığını beyan ediyor." ifadesine yer verildi.

Çok sayıda Latin Amerika ülkesi lideri de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Erdoğan'ı tebrik etmişti.