Şili, Filistin'deki Şiddetten Endişe Duyduğunu Bildirdi

Şili hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında süren şiddet ve can kaybından derin endişe duyduğunu bildirdi. Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Filistin'de gözlemlenen ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin ölümüne yol açan şiddet nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Şili hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında süren şiddet ve can kaybından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Filistin'de gözlemlenen ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin ölümüne yol açan şiddet nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği saldırılar ile İsrail ordusunun tek taraflı şiddet eylemi ve orantısız askeri güç kullanımının reddedildiği belirtildi.

Şiddetin tırmanmasının sebep olduğu tahribata dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu doğrultuda Şili, İsrail Hükümeti'ni Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklere tam olarak uymaya, özellikle Batı Şeria'da yerleşimcilerin genişlemesine ve işgal altında yaşayan halka karşı etkili ve zamanında koruma yapmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kararlara uygun olarak ve uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde tarafların müzakerelere dönmesi istendi.