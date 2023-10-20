Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Çin'in Latin Amerika'ya açılan kapısı olmayı istediklerini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne değer verdiklerini söyledi. Boric, Çin'in kalkınma başarılarından da övgüyle bahsetti.

Şili Devlet Başkanı: Şili ve Çin, Kuşak ve Yol işbirliğiyle birbirine yaklaştı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Şili ve Çin, okyanusun iki yakasındaki komşular. Kuşak ve Yol işbirliği, bizi birbirimize yaklaştırdı" dedi.

Boric, Salı günü Xinhua'ya verdiği söyleşide Şili'nin, Çin'in Latin Amerika'ya açılan kapısı olmayı iple çektiğini söyledi.

Şili Devlet Başkanı, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak için Beijing'e gelmişti.

Şili, art arda üç kez foruma devlet başkanı düzeyinde katılan tek Latin Amerika ve Karayip ülkesi.

Bu bağlamda Boric, antik İpek Yolu'ndan esinlenerek uygulamaya konulan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yeni küresel özellikler kazandırılarak farklı ülkeler arasındaki barışçıl etkileşim ve karşılıklı anlayışı teşvik eder hale getirildiği için Şili'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne değer verdiğini dile getirdi.

Boric, "2018'de Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşası konusunda mutabakat zaptının imzalanmasından sonra Şili ile Çin arasındaki işbirliği büyük oranda artış gösterdi. Bunu geliştirmek için kalkınma sağlanabilecek hala pek çok alan bulunduğuna ve iki ülke arasındaki ilişkinin daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

Son yıllarda öne sürülen Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne değinen Boric, bu inisiyatiflerde somutlaşan işbirliği ve paylaşma ruhunun, dünyada olumlu değişimlere yol açacağını ve küresel siyasi ve ekonomik yönetişimi çok kutuplu yöne doğru iteceğini belirtti.

Boric, "Hegemonyacı ve yayılmacı iddialar olmaksızın tüm ülkelerin halklarının uyum içinde bir arada yaşamasını temel alan yeni küresel yönetişim modelini son derece takdir ediyoruz" dedi.

Batı'nın Çin konusunda birçok söyleminin, önyargılarla dolu olduğuna inanan Şili Devlet Başkanı, "Batı'nın Çin modeli bakış açısı, önyargılarla dolu. Çin'e doğrudan yaklaşıp anlamaya çalıştığınızda tüm bu önyargıların çöktüğünü ya da açığa kavuştuğunu göreceksiniz" diye konuştu.

Boric, Çin'in son on yıllık dönemdeki kalkınma başarılarından da övgüyle söz etti.

Boric, "Yoksulluğun azaltılması, yolsuzlukla mücadele ve kirliliğin kontrol altına alınması gibi alanlar da dahil olmak üzere Çin'in deneyimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyoruz" dedi.