Şili Devlet Başkanı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boriç, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." dedi.

Boriç, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin'de, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gazze'de olanları kınayan Boriç, "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum. İsrail'in saldırıları esas olarak silahsız ve savunmasız sivil halkı etkiliyor. Bu savaş suçu teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.