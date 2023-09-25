Şili'deki Villarrica Yanardağı'nda Alarm Seviyesi Yükseldi
Şili'nin güneyindeki Villarrica Yanardağı'nın faaliyetinde artış görülmesinin ardından alarm seviyesi 'turuncuya' çıkarıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisi (Sernageomin), başkent Santiago'nun güneyindeki yanardağın faaliyetinde artış görülmesinin ardından alarm seviyesinin 'sarı'dan 'turuncu'ya yükseltildiğini duyurdu. Bölge sakinlerinden uyarıları dikkate almaları istendi.
Şili'nin güneyindeki Villarrica Yanardağı'nın faaliyetinde artış görülmesinin ardından alarm seviyesi "turuncuya" çıkarıldı.
Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisi (Sernageomin), başkent Santiago'nun güneyindeki yanardağın faaliyetinde artış görülmesinin ardından alarm seviyesinin "sarı"dan "turuncu"ya yükseltildiğini duyurdu.
Bölge sakinlerinden uyarıları dikkate almaları istendi.