Şili'deki Göçmen Mahallesinde Yangında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili'nin güneyindeki Coronel kentinde göçmen mahallesinde çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Şili'nin güneyindeki Coronel kentinde gece saatlerinde gayri resmi olan bir göçmen mahallesinde yangın çıktı. Yangında 8'i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Coronel Başsavcısı Hugo Cuevas yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Venezuelalı oldukları üzerinde durulduğunu aktararak, "Bu, üzerinde çalışılan ve doğrulamamız gereken bir bilgi" dedi.

Yetkililer, yangının evlerdeki birinde bulunan sobadan çıktığını aktararak, yangından etkilenen iki evde üç ailenin yaşadığını ifade etti. İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - SANTİAGO