Şili'de Yolcu Treni ile Minibüs Çarpışması: 6 Ölü, 8 Yaralı

Şili'nin başkenti Santiago'nun güneyinde bir demir yolu geçidinde meydana gelen kazada, bir yolcu treni ile minibüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Şili Devlet Demiryolları İşletmesi, kazanın bariyerlerin kapalı olduğu ve herhangi bir sistemsel aksaklığın olmadığı tespit edildiğini açıkladı.

Şili'de bir yolcu treninin demir yolu geçidinde minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Polis şefi Juan Francisco Carrasco, başkent Santiago'nun 500 kilometre güneyindeki San Pedro de La Paz bölgesindeki bir demir yolu geçidinde trenle bir minibüsün çarpıştığını duyurdu.

Carrasco, kazada metrelerce sürüklenen minibüsteki 14 yolcudan 6'sının hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını belirtti.

Şili Devlet Demiryolları İşletmesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise demir yolu geçidinde çarpışma anında bariyerlerin kapalı vaziyette olduğu ve herhangi bir sistemsel aksaklığın olmadığının güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek tespit edildiği kaydedildi.