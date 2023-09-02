Şili'de tren minibüse çarptı: 6 ölü

Şili'nin Biobio Bölgesi'nde bir trenin minibüse çarpması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan 14 kişiden altısı hayatını kaybetti.

SANTİAGO, 1 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililer Cuma günü Şili'nin orta kesimindeki Biobio Bölgesi'nde bir trenin minibüse çarpması sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir demiryolu geçidinde meydana gelen çarpışmada minibüste bulunan 14 kişiden altısı hayatını kaybetti.

Askeri polisten Juan Francisco Carrasco gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın başkent Santiago'nun yaklaşık 500 km güneyindeki San Pedro de la Paz komününde meydana geldiğini söyledi.

Trenleri işleten devlet şirketi EFE Sur, yaptığı açıklamada trenin düzgün bir şekilde hareket ettiğini ve trenin geçtiği sırada geçiş bariyerlerinin normal bir şekilde çalıştığını bildirdi.

EFE Sur ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken trende bulunan hiçbir yolcunun ciddi şekilde yaralanmadığını belirtti.