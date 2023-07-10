Şili'de 5,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, Metropolitan Bölgesine bağlı Farellones kasabasında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına yol açmadığı belirtilirken, sarsıntının Coquimbo ve O'Higgins bölgelerinde de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. Şili, sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olup Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer almaktadır.