Siirt'teki maden göçüğünde ölen işçilerin kimlikleri belli oldu

Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekai Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu belirtildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Orhan Gültekin'in cenazesi, kent merkezindeki Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Gökduman'ın cenazesinin İzmir'e, Zekai Can Çalık'ın ise Giresun'a gönderileceği belirtildi. Yaralı 2 işçinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada olaya ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağında ekipler inceleme yaptı. Göçüğe ilişkin Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Akif ÖZALP/SİİRT,