Siirt'teki Bakır Madeninde Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden Köyü'ndeki özel bir bakır madeninde meydana gelen göçük sonucu üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı yakından takip ettiklerini ve bölgeye inceleme yapmak üzere görevlendirdikleri isimleri açıkladı.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden Köyü'ndeki özel bir bakır madeninde, sabaha karşı saat 01.25'te göçük meydana geldi; üç işçi yaşamını yitirdi, iki işçi yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitiren 3 madencimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz. Gölge Kabinemizde Çalışma ve Enerji bakanlıklarından sorumlu genel başkan yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiler" açıklamasını yaptı.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden Köyü'nde, özel bir bakır madeninde; bu gece sabaha karşı saat 01.25 sıralarında göçük meydana geldi. Üç maden işçisi yaşamını yitirdi, iki işçi yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında üç kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

"Siirt'in Şirvan ilçesinde bir bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 madencimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz. Gölge Kabinemizde Çalışma ve Enerji bakanlıklarından sorumlu genel başkan yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiler."