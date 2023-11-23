Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Siirt'te bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Vali Kemal Kızılkaya, olayla ilgili açıklama yaparak yaşananları aktardı ve yetkililerin olayı takip ettiğini belirtti.

Siirt'te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olayın ardından Vali Kemal Kızılkaya, açıklama yaptı. Kızılkaya, 'Maden köyler sınırlarında faaliyet gösteren Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir maden göçüğü meydana gelmiştir. Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur. 5 kardeşimizden 2'si yara almadan kurtulmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Burada uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız ve tüm yetkililerimiz burada yakından takip ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsunö dedi.