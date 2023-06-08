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Siirt'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu programı düzenlendi

Siirt'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu programı düzenlendi

Dünya Haberleri

Siirt Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki çocuklara yönelik '2023 Yılı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı' düzenlendi. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, merkezde 8, ilçelerde 5 kursta 250 çocuğun eğitimini tamamladığını belirtti.

Siirt Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki çocuklara yönelik "2023 Yılı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı" düzenlendi.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, merkezde 8, ilçelerde 5 kursta 250 çocuğun eğitimini tamamladığını belirtti.

Kursun toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığını dile getiren Kapıcıoğlu, "Burada çocuklarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilmekte ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilmektedir." dedi.

Mezuniyet şöleni çocuklar tarafından hazırlanan etkinlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Dünya

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