Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Siirt'te saat 07.35'te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Siirt'te yaşanan depremlerin ardından merkeze bağlı Meydandere köyünde dağ yamaçlarından kopan kaya parçaları ve toz bulutu, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre saat 07.35'te merkez üssü Siirt olan 3.9 ve saat 08.00'de 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki depremde dağ yamaçlarından kopan kaya parçaları ve oluşan toz bulutu ise bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 07.35'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar valiliğimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - SİİRT