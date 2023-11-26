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Sierre Leone'de Askeri Kışlaya Saldırı: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Batı Afrika ülkesi Sierre Leone'de bir grup silahlı kişinin askeri kışlaya saldırması sonucu ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırganlar geri çekilmek zorunda kalmış olsa da şüphelilerin yakalanması için önlem alınmıştır.