Sierre Leone'de Askeri Kışlaya Saldırı: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Batı Afrika ülkesi Sierre Leone'de bir grup silahlı kişinin askeri kışlaya saldırması sonucu ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırganlar geri çekilmek zorunda kalmış olsa da şüphelilerin yakalanması için önlem alınmıştır.
Batı Afrika ülkesi Sierre Leone'de bir grup silahlı kişinin askeri kışlaya saldırması sonucu ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sierra Leone Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde kimliği bilinmeyen kişilerin başkent Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasına girmeye çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırganların geri çekilmek zorunda kaldığı ve devlet güçlerinin kontrolü elinde tuttuğu belirtilerek şüphelilerin yakalanması için ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.