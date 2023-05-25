Sierra Leone'nun sembolü haline gelen 400 yaşında olduğu tahmin edilen pamuk ağacı, etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle devrildi.

- Sierra Leone'nun sembolü 400 yıllık pamuk ağacı fırtına nedeniyle devrildi

FREETOWN - Sierra Leone'nun sembolü haline gelen 400 yaşında olduğu tahmin edilen pamuk ağacı, etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle devrildi.

Sierra Leone'nun başkenti Freetown'da yer alan ülkenin sembolü haline gelen edilen pamuk ağacı etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle devrildi. Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio yaptığı açıklamada, ağacın ilk yerleşimciler için bir özgürlük sembolü olduğunu ifade ederek, ağacın devrilmesinin "ulus için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi. Bio ayrıca, ağacın bulunduğu noktaya pamuk ağacının yerini temsil edecek bir şey dikileceğini ifade etti.

Sierra Leone banknotlarında da yer alan 70 metre yüksekliğindeki ağacın, 400 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Pek çok Sierra Leonelu ağacın devrilmesine üzülürken, bazıları olayı "korkunç" olarak nitelendirdi. Pamuk ağacının ülkedeki türünün en eskisi olduğu düşünülüyor.