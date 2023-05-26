Sierra Leone'nin sembolü 200 yıllık ağaç fırtınada devrildi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un etrafına kurulduğu belirtilen ve yaklaşık 200 yaşında olan ikonik devasa Kapok Ağacı fırtınada devrildi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un etrafına kurulduğu belirtilen ve yaklaşık 200 yaşında olan ikonik devasa Kapok Ağacı fırtınada devrildi.

Sierra Leone'nin 'özgürlük' simgesi haline gelen Kapok Ağacı, dün fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle devrildi. Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, olay yerine gelerek şu açıklamayı yaptı;