Sierra Leone'nin sembolü 200 yıllık ağaç fırtınada devrildi
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Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un etrafına kurulduğu belirtilen ve yaklaşık 200 yaşında olan ikonik devasa Kapok Ağacı fırtınada devrildi.
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un etrafına kurulduğu belirtilen ve yaklaşık 200 yaşında olan ikonik devasa Kapok Ağacı fırtınada devrildi.
Sierra Leone'nin 'özgürlük' simgesi haline gelen Kapok Ağacı, dün fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle devrildi. Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, olay yerine gelerek şu açıklamayı yaptı;"Bugün, Freetown'ın merkezinde, tarihi Kapok Ağacı'mıza 2 asrı aşkın süredir ev sahipliği yapan yeri ziyaret ettim. Devrilmiş Büyük Kapok Ağacı'nın yanından geçerken seyretmek gerçeküstü bir manzaraydı. Kapok Ağacı, Freetown'ın zengin kültürel mirasına işlemiştir.Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için devrilen Kapok Ağacı'nın kalıntıları, Anıt ve Emanet Komisyonu tarafından Ulusal Müze'ye götürülecek. Koruma çalışmalarına, ortak mirasımızı ve tarihimizi hatırlatmak amacıyla Turizm ve Kültür İşleri Bakanlığı öncülük edecektir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya