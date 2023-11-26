Sierra Leone Havacılık Otoritesi Hava Yolu Şirketlerine Uçuşlarını Yeniden Planlamaları İçin Çağrı Yaptı
Sierra Leone havacılık otoritesi, askeri kışlaya yapılan saldırı sonucu ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından hava yolu şirketlerine uçuşlarını yeniden planlamaları çağrısında bulundu. Tüm hava yollarının, yolcularını sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonraki müsait uçuşlara yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.
Sierra Leone havacılık otoritesi, askeri kışlaya yapılan saldırı sonucu ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından hava yolu şirketlerine uçuşlarını yeniden planlamaları çağrısında bulundu.
Havacılık otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, tüm hava yollarının, yolcularını sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonraki müsait uçuşlara yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.
Hava yolu şirketlerine uçuşlarını yeniden planlama çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca, ülke hava sahasının açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.
Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasının silah deposuna gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, kaçan saldırganların arandığını duyurarak vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapmıştı.