Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da polis, askeri kışlaya düzenlenen saldırının ardından kaçan yüzlerce mahkumu bulmak için çalışma başlattı. Saldırı sonucunda hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için para ödülü verileceği belirtildi.

Sierra Leone'de hapishaneden kaçan mahkumlar için arama çalışmaları başlatıldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de polis, askeri kışlaya düzenlenen saldırının ardından bölgedeki hapishaneden kaçan yüzlerce mahkumu bulmak için çalışma başlattı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 26 Kasım'da başkent Freetown'da silahlı grubun, kışla saldırısı sonrası hapishaneyi basmasının ardından kaçan mahkumların arandığı belirtildi.

Açıklamada, "kaçak ve saldırganlar hakkında bilgi verenlere para ödülü verileceği" ifade edildi.

Baskın sonrası boşalan hapishanede yaklaşık 2 bin mahkum kalıyordu.

Kışladan sonra hapishaneye saldırı olmuştu

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna 26 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırının ardından bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.