Sierra Leone'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri: Bio önde gidiyor

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki seçimlerde oyların yüzde 60'ının sayıldığı ve mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun seçim yarışını önde götürdüğü belirtildi.

Sierra Leone Seçim Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki oy sayma işlemlerinin yüzde 60'ının tamamlandığı bildirildi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bio'nun seçimlerde önde gittiği kaydedilen açıklamada, kesin seçim sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bio'nun lideri olduğu Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) 2018 seçimlerini kazanmıştı.

Ana muhalefet partisi Tüm Halklar Kongresi (APC) lideri Samura Kamara ise Bio'nun en büyük rakibi olarak tekrar seçimlere katıldı.

İlk turda yüzde 55 gerekiyor

Ülkede 24 Haziran'da sandık başına giden seçmenler, cumhurbaşkanının yanı sıra milletvekillerini belirlemek için de oy kullandı.

Cumhurbaşkanı, 5 yıllığına doğrudan halk tarafından belirleniyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için adayların oyların yüzde 55'ini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak.

İkinci tura kalınması halinde Seçim Komisyonu tarafından yeni seçim tarihi belirlenecek.