Sierra Leone'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İki Aday Kazandığını İddia Etti

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidar partisi lideri Julius Maada Bio ve ana muhalefet lideri Samura Kamara öne çıkıyor. Her adayın oyların yüzde 55'ini alması gerekiyor. İki aday da seçimi kazandığını iddia etti.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de öne çıkan iki aday, cumhurbaşkanı seçimini kazandıklarını ileri sürdü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) ve 2018'de Bio'ya karşı seçimi kıl payı kaybeden Samura Kamara'nın partisi Tüm Halklar Kongresi (APC), seçimi kazandıklarını iddia etti.

Muhalif lider Kamara, parti merkezlerinin güvenlik güçlerince abluka altına alındığını belirterek, ofisine silahla ateş açıldığını ileri sürdü.

AB Seçim Misyonu, ülkenin seçim komisyonuna sonuçları şeffaf şekilde paylaşması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yarışında iktidar partisi lideri Bio ve ana muhalefet lideri Kamara öne çıkıyor.

İlk turda yüzde 55 gerekiyor

24 Haziran'da sandık başına giden seçmenler, cumhurbaşkanının yanı sıra milletvekilleri için de oy kullandı.

Cumhurbaşkanı, 5 yıllığına doğrudan halk tarafından belirleniyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için her adayın oyların yüzde 55'ini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak.

İkinci tura kalınması halinde Seçim Komisyonu tarafından yeni seçim tarihi belirlenecek.