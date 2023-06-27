Sierra Leone'de Cumhurbaşkanı Bio seçimi kazandı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, seçimi ilk turda kazandı. Bio, oyların yüzde 56,17'sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Ana muhalefet partisi Tüm Halklar Kongresi (APC) lideri Samura Kamara ise yüzde 41,16 oy aldı.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, seçimi ilk turda kazandı.

Sierra Leone Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi sonuçlara göre, 3,3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, Bio, oyların yüzde 56,17'sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Ana muhalefet partisi Tüm Halklar Kongresi (APC) lideri Samura Kamara ise yüzde 41,16 oy aldı.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Twitter'dan açıklama yapan Kamara, "Güzel ülkemiz için üzücü bir gün. Bu, demokrasimize bir saldırı, sonuçlar inandırıcı değil ve bu sonuçları reddediyorum." paylaşımında bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bio'nun Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) ve rakibi Samura Kamara'nın partisi APC, seçimi kazandıklarını iddia etmişti.

Ülkede 23 Mart 1991'de başlayan ve 18 Ocak 2002'de sona eren, 10 yılı aşan iç savaşın ardından 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

Julius Maada Bio

2018'deki cumhurbaşkanı seçimini kazanan 59 yaşındaki Bio, görevdeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarıştı.

Asker kökenli Bio, 1987'de Sierra Leone Fourah Bay Üniversitesi Askeri Akademisinden mezun oldu.

Bio, 1992'de başkent Freetown'daki demokratik hükümeti deviren bir grup Sierra Leoneli askerden biriydi.

1996'da yapılan darbeyle Sierra Leone Devlet Başkanı olan Tuğgeneral Bio, emekli olana kadar görevini sürdürdü.

Bio, 2012'de katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamamıştı.