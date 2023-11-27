Sierra Leone'de askeri kışlaya düzenlenen saldırının ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sierra Leone'de askeri kışlaya düzenlenen saldırının ardından başlatılan gündüz sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Freetown'daki askeri kışlaya yapılan saldırı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Bah, bir sonraki duyuruya kadar bugünden itibaren sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 21.00-06.00 saatlerinde uygulanacağını kaydetti.

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasının silah deposuna 26 Kasım gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırının ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşılarından çoğunun yakalandığını belirtmişti.