Sierra Leone'da Kışlaya Silahlı Saldırı: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir kışlaya silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de kışlaya saldırı düzenlendi. Başkent Freetown'daki kışlaya saldırının ardından hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde, kimliği belirsiz bazı kişiler Wilberforce kışlasındaki cephaneliğe girmeye çalıştı. Bu girişimler engellendi. Ülke genelinde derhal geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara evlerinde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Güvenlik güçlerinin durumu kontrol altında tuttuğu belirtildi.

Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bazı kişilerin cephaneliğe saldırması nedeniyle güvenlik ihlali yaşandığını duyurarak "Güvenlik güçlerimizden oluşan bir ekip, kaçan hainlerden geriye kalanları incelemeye devam ederken, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi" dedi.

"Bu toplumu temizleyeceğiz"

Freetown'daki kışla yakınında ara ara silah sesleri duyulurken, askeri üniformalı maskeli adamlardan birinin uzaklaşmadan önce, "Bu toplumu temizleyeceğiz. Neyi amaçladığımızı biliyoruz. İşlerini yapması gereken sıradan sivillerin peşinde değiliz" dediği öğrenildi.

Sierra Leoneli üst düzey bir yetkili ise, başkentteki merkezi hapishaneden bazı mahkumların kaçtığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporda, 324 mahkumu barındıracak şekilde tasarlanan hapishanede 2019 yılında 2 binden fazla mahkumun bulunduğu kaydedilmişti. - FREETOWN