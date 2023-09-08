Sichuan'da trafik kazası: 5 ölü, 16 yaralı

CHENGDU, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Perşembe günü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Dazhou kentinin Dazhu ilçesinin Parti tanıtım departmanından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü saat 17.00 sularında ilçeye bağlı Mama kasabasındaki Zhushi karayolunun eğimli bir bölümünde kontrolden çıkıp devrilen bir kamyon, bir yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza sırasında 30 kişilik otobüste şoför ve muavin dahil 20 kişi seyahat ederken, kamyonda ise sadece şoför bulunuyordu.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yapılan ilk incelemeler, kamyonun yokuş aşağı yönde sağa dönerken kontrolden çıktığını ve yokuş yukarı seyreden otobüsün üzerine devrildiğini gösterdi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.