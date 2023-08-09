Sichuan'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletindeki Longxi Nehri kenarında bulunan ve balık pulu şeklindeki bariyerleriyle bilinen bir bölgeyi vuran selde 7 kişi hayatını kaybetti. Sel suları 11 kişiyi sürüklemiş, 4 kişi kurtarılmıştır.
CHENGDU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletindeki Longxi Nehri kenarında bulunan ve balık pulu şeklindeki bariyerleriyle bilinen bir bölgeyi vuran selde 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sabah saat 09.00 sularında Ya'an şehrinin Yucheng bölgesinde yer alan Longxi Nehri'nin üst kısımlarının taşması sonucu meydana gelen afette sel suları 11 kişiyi sürükledi.
Sürüklenen kişilerin 4'ünün kurtarıldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.