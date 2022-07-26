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Sıcak havadan korunmak için yeni bir yöntem serinletme sistemi keşfedildi

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Sıcak havadan korunmak için yeni bir yöntem serinletme sistemi keşfedildi

Suudi Arabistan'a bağlı Cidde'de sıcakların iyice artmasıyla vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bunun için yeni keşfedilen sıcak havayı serinletme sistemi yapıldı. Vatandaşlar sıcak havadan kurtulduğu için derin bir oh çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Arapların sokakta yürüdüğü her adım başında bir direğin en üstünden gelen hava ile serinleme yöntemi vatandaşları rahatlattı. Paylaşılan video büyük yankı uyandırdı.

İşte o anlar;

Sıcak havadan korunmak için yeni bir yöntem serinletme sistemi keşfedildi

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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