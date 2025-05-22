Şi Cinping ve Macron'dan Telefonda Önemli Görüşme

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Şi görüşmede, Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni koruyan, güvenilir, küresel büyümeyi teşvik eden ve çok taraflı iş birliğini yönlendiren ilerici aktörler olması gerektiğini vurguladı. Şi, ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in otorite ve statüsünü koruması, uluslararası ticaret kurallarını ve dünya ekonomik düzenini savunmasıyla gerçek çok taraflılığı uygulaması gerektiğini belirtti.