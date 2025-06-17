Şi Cinping, Orta Doğu'da Barış İçin Yapıcı Katkılara Hazır

Şi Cinping, Orta Doğu'da Barış İçin Yapıcı Katkılara Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların gerilimini artırdığını belirterek, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için Çin'in yapıcı katkılarda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2'nci Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Şi Cinping, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının bölgede gerilimi aniden artırdığını belirterek, Çin'in bu durumdan büyük endişe duyduğunu ifade etti. Çin'in, egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlale karşı olduğunu vurgulayan Şi, askeri çatışmaların sorunları çözme yöntemi olmadığını belirtti.

Şi, uluslararası toplumun ortak çıkarlarının gerilimden değil, istikrardan yana olduğunu vurgulayarak "Tüm taraflar gerilimi yatıştırmalı ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemelidir. Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.