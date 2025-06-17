Şi Cinping, Orta Doğu'da Barış İçin Yapıcı Katkılara Hazır

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2'nci Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Şi Cinping, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının bölgede gerilimi aniden artırdığını belirterek, Çin'in bu durumdan büyük endişe duyduğunu ifade etti. Çin'in, egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlale karşı olduğunu vurgulayan Şi, askeri çatışmaların sorunları çözme yöntemi olmadığını belirtti.

Şi, uluslararası toplumun ortak çıkarlarının gerilimden değil, istikrardan yana olduğunu vurgulayarak "Tüm taraflar gerilimi yatıştırmalı ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemelidir. Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır" dedi.