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Şi Cinping, Çin'in 75. Yıl Dönümünde İnsanlığa Barış ve Kalkınma Sözü Verdi

Şi Cinping, Çin'in 75. Yıl Dönümünde İnsanlığa Barış ve Kalkınma Sözü Verdi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde Pekin'de düzenlenen resepsiyonda, insanlığın barış ve kalkınmasına katkıda bulunacağına dair taahhütte bulundu.

ÇİN Devlet Başkan Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamak için Pekin'de düzenlenen resepsiyonda, insanlığın barış ve kalkınmasına katkı sözü verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamak için başkent Pekin' deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi. Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı Şi Cinping, resepsiyonda konuştu. Şi, geçen 75 yıl içinde tüm etnik gruplara mensup halkın, ÇKP önderliğinde, ekonomik büyüme ve uzun vadeli toplumsal istikrar olmak üzere iki büyük mucizeye imza attığını belirtti. Çin'in ulusal şahlanışının geri dönüşü olmayan tarihsel bir sürece girdiğini söyleyen Şi, yeni dönemde ve yeni yolculukta, Çin halkının daha büyük başarılar kaydedeceği gibi insanlığın barış ve kalkınma davasına da daha büyük katkılar yapacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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