'Shenzhou-20' Uzay Aracının Dönüşü Koşulları Sağlamadı

'SHENZHOU-20' uzay aracının güvenli dönüş için gerekli koşulları karşılamadığı belirtildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından bugün yapılan açıklamada, 'Shenzhou-20' uzay aracının güvenli dönüş için gerekli koşulları karşılamadığı ve yörüngede kalarak ilgili deneylere devam edeceği bildirildi. CMSA, 'Shenzhou-20'nin dönüş kapsülünün penceresinde küçük çatlaklar tespit edildiğini ve bunların büyük olasılıkla uzay enkazının çarpması sonucu oluştuğunu aktardı.

'Shenzhou-20' mürettebatının, 'Shenzhou-21' ile uzay istasyonundan ayrıldığı kaydedildi.