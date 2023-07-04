Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nden önemli mesajlar bekleniyor

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Suver, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. toplantısında bölgesel ve küresel kalkınma konularında önemli mesajlar verilmesinin beklendiğini belirtti. Suver, örgütün kurucu üyesi olan Çin'in kapsayıcı küresel kalkınmayı destekleme konusunda artan rolünü vurguladı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Çin-SCO Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Örnek Bölgesi'nde yer alan Qingdao çok modlu ulaştırma merkezi, 12 Haziran 2019. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Uzman, "Zirvede Shanghai İşbirliği Örgütü'nün geleceğine ek olarak örgütün bölgesel ve küresel dengeleri korumadaki etkinliğiyle ilgili mesajlar duyacağımıza inanıyorum" dedi.

İSTANBUL, 4 Temmuz (Xinhua) -- İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Suver, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. toplantısında bölgesel ve küresel kalkınma konularında önemli mesajlar verilmesinin beklendiğini belirtti.

Suver, Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Toplantıda Shanghai İşbirliği Örgütü'nün geleceğine ek olarak örgütün bölgesel ve küresel dengeleri korumadaki etkinliğiyle ilgili mesajlar duyacağımıza inanıyorum" dedi.

Uzman, örgütün kurucu üyesi olan Çin'in kapsayıcı küresel kalkınmayı destekleme konusunda artan rolünü vurguladı.

Suver, "Çin'in bölge ülkelerinin kalkınmasındaki rolü küresel nitelikte olup, uluslararası bir boyut kazanmış durumda" dedi.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos'ta, Çin-Orta Asya doğalgaz boru hattının Çin'deki ilk istasyonu olan, Çin Petrol ve Gaz Boru Ağı Şirketi'ne (PipeChina) bağlı Batı Boru Hattı Şirketi'ne ait Horgos başlangıç kompresör istasyonunda devriye incelemesi yapan bakım işçileri, 4 Şubat 2021. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Kapsamlı bir bölgesel işbirliği örgütü olan SCO, son on yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyeleri arasındaki tatbiki işbirliği için önemli bir platform haline geldi. Suver, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla yarattığı fırsatlardan övgüyle bahsetti.

Uzman, Çin'in inisiyatif kapsamında Avrasya, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle yaptığı işbirliğinin, "somut ve görünür yatırımlar ve işbirliği açısından ortaya koyduğu proje ve hizmetlerde" kendini gösterdiğini ifade etti.

Suver ayrıca Çin'i, ortak geleceğe sahip daha yakın bir toplum inşa etmede lider bir aktör olarak övdü.

Uzman, "21. yüzyılın ilk çeyreğinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni yapıcı bir aktör, küresel bir oyuncu olarak görüyoruz" dedi.

Suver, "Çin, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı örgütlere katılımı ve diğer ülkelerle olan ekonomik ve sosyal ortaklıkları sayesinde bugün Afrika ve Latin Amerika'nın yanı sıra Avrasya'da da etkin durumda" dedi.

Suver'e göre tüm bu başarılar dünya genelindeki ülkelerin kalkınma ve ilerleme süreçlerine katkı sunuyor. Suver, "Bu yüzden Çin, ortak geleceğe sahip daha yakın bir toplum inşa etmede pay ve menfaat sahibidir" dedi.