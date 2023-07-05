Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Yeni Delhi Bildirisi'ni İmzaladı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üye devletleri, video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 23. SCO Devlet Başkanları Konseyi toplantısında Yeni Delhi Bildirisi'ni imzalayıp yayımladı.

Salı günü yayımlanan bildiride, dünyanın eşi benzeri görülmemiş dönüşümlerden geçtiği ve küresel kurumların etkinliğinin artmasını gerektiren yeni bir hızlı teknolojik kalkınma dönemine girdiği belirtildi.

Üye devletler bildiride uluslararası hukuk, çok taraflılık; eşit, ortak, bölünemez, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik, kültür ve medeniyet çeşitliliği, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi eşgüdüm rolüne sahip olduğu karşılıklı olarak faydalı ve eşit devletler arası işbirliği gibi uluslararası kabul görmüş ilkelere dayalı, temsil gücü daha yüksek, adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması yönündeki kararlılıklarını yeniden ifade etti.

Bildiride üye devletlerin, uluslararası ve bölgesel kalkınma sorunlarını çözmek için blok temelli, ideolojik ve cepheleşme yanlısı yaklaşımları dışarıda bırakan bir politika izlediği dile getirildi.

Orta Asya'yı Shanghai İşbirliği Örgütü'nün "temel bölgesi" olarak kabul eden üye devletler, bildiride bölge ülkelerinin barış ve refahı sağlama, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme, iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı güvenin hakim olduğu bir alan inşa etme çabalarını desteklediklerini beyan etti.

Üye devletler, terörle ve aşırıcılıkla mücadele kisvesi altında başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Üye devletler, internetin yönetiminde tüm üyelerin eşit haklara ve ağ egemenliğine sahip olmasının önemini vurguladı.

Bildiride üye devletler, çeşitli ülkelerin ya da ülke gruplarının sahip olduğu küresel füzesavar sistemlerinin tek taraflı ve sınırsız şekilde güçlendirilmesinin, uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini yeniden teyit etti.

Dış uzayın silaha dönüştürülmesinin önlenmesini destekleme sözü veren üye devletler, Afgan sorununun kısa süre içinde çözüme kavuşturulmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması ve pekiştirilmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Bildiride Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne desteklerini yeniden dile getirdi.

Üye devletler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğinin tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.