Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi, kuşatma altındaki Severodonetsk kentinde askeri birliklere geri çekilme emri verildiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, kuşatma altındaki Severodonetsk kentinde askeri birliklere geri çekilme emri verildiğini açıkladı. Luhansk Valisi, Ukrayna askerlerinin yıkılmıuş mevzilerde kalmalarının anlamı olmadığını söyledi. "Ruslar şehrin altyapısını yerle bir etti" diyen vali, Ukrayna askerlerinin yeni mevzilere gönderileceklerini belirtti. Vali ayrıca kentte evlerin yüzde 80'inin ağır hasar aldığını, bu evlerin yıkılmasının gerekeceğini duyurdu. Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda en önemli hedeflerinden biriydi. Rus güçleri, kentin kontrolünü büyük oranda ele geçirmişti. Severodonetsk'teki Ukrayna birlikleri, son olarak şehirde bir sanayi bölgesini savunmaya çalışıyordu. 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, ülkenin doğusunda Severodonetsk'ten sonra Lıçansk kentini de ele geçirmeye çalışıyor. Lıçansk'ın da ele geçirilmesi halinde Rusya, Luhansk bölgesinde kontrolü büyük oranda sağlamış olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesinde, Rusça konuşan halkın yıllardır soykırıma maruz kaldığını iddia ediyor. Ancak Putin'in iddiası bir delile dayanmıyor. Putin, "soykırım" iddiasını da Ukrayna'nın işgalinin gerekçelerinden biri olarak göstermişti. Ukrayna ise Putin'in iddialarını reddediyor ve Rusya'yı "Ukrayna halkına soykırım yapmakla" suçluyor. Vladimir Putin Luhansk Ukrayna Rusya Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Severodonetsk'teki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildi - Haberler

Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.