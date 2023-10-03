Seul'de Helikopter Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 52 kilometre kuzeydoğusundaki Pocheon kentindeki su havzasına düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, AS-350 model helikopter, yerel saatle 11.08'de başkent Seul'ün 52 kilometre kuzeydoğusundaki su havzasına düştü.

Kaza sırasında helikopterde yolcu bulunmadığını belirten yetkililer, kurtarma operasyonunun suyun derinliği ve bulanıklığı nedeniyle zorlaştığını ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri, saat 15.00 sularında 67 yaşındaki pilotun cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, kazanın mevsimsel yangınları önlemek için yapılacak tatbikat öncesi meydana geldiğini ve yaşamını yitiren pilotun 40 yılı aşkın uçuş tecrübesi olduğunu bildirdi.