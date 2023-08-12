Seul'de Fukuşima atık suyu tahliye planı protesto edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun yakın zamanda tahliye edilmesi planı protesto edildi. Protestocular, Japonya hükümetini tahliye planından vazgeçmeye çağırdı. Güney Kore hükümeti ise tahliye planının güvenli olduğunu savundu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun yakın zamanda tahliye edilmesi planı protesto edildi.

Plana tepki için toplanan yüzlerce kişi, Japonya hükümetini tahliye planından vazgeçmeye çağırdı.

Protestocular, "Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine karşıyız", "Hiçbir radyoaktif madde deniz için güvenli değildir" yazılı pankartlarla başkent sokaklarında yürüyüş yaptı.

Yağmura rağmen yürüyen protestocular, gıda güvenliği risklerine rağmen tahliyeyi onaylayan Güney Kore hükümetine karşı öfkelerini dile getirdi.

Öte yandan, Güney Kore hükümeti, tahliye planının güvenli olduğunu savundu.

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisi Jeon Jae-woo, şu ana kadar yapılan testlerde güvenlik endişesine yol açacak bir sorun olmadığını ifade etti.

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesini ağustos sonu veya eylül başında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.