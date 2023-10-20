Seul'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi Itaewon Cami'sinde toplandı ve Itaewon metro durağına doğru yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi bombalamasını durdurmak için sloganlar attı. Göstericilere polis tarafından müdahale edildi ancak gösteri devam etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Seul'de Itaewon Cami'sinde toplanan yüzlerce kişi, Itaewon metro durağına doğru yürüdü. Göstericiler, " İsrail'in Gazze'yi bombalamasını durdurun" ve benzeri Filistin yanlısı sloganlar attı.

Itaewon durağına varan göstericiler, İsrail aleyhine konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Başkanlık Ofisi'ne doğru yürüyen göstericilere, polis tarafından "gürültünün yasal limiti aşması" nedeniyle müdahale edildiği kaydedildi.

Daha sonra, göstericiler yürüyüşe devam etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.