Serik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akbaş Mahallesi Küçükler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Dünya