Şentop: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da AB Parlamento Başkanları Toplantısında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizzat kendinizin davet ettiği, toplantınızın misafiri, Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Türkiye'ye, haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Meclis Başkanı Şentop sözlerine şöyle devam etti;