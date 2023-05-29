Senegal ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlarından, Erdoğan'a tebrik mesajı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı. Sall, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Sall, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirterek "Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Fildişi Sahili ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğini kaydeden Ouattara, ikili ilişkileri iki halkın menfaatine olacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti.