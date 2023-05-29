Senegal polisi, muhalif liderin özgürlük karavanını durdurdu
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Senegal polisi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun başlattığı "özgürlük karavanı" konvoyunu durdurdu. İçişleri Bakanı Antoine Diome, Sonko'nun destekçileri ve polis arasında yaşanan çatışmalar sonrası muhalif liderin konvoyunun Dakar'a geri gönderildiğini ifade etti.
Senegal polisi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun başlattığı "özgürlük karavanı" konvoyunu durdurdu.
İçişleri Bakanı Antoine Diome, Sonko'nun destekçileri ve polis arasında yaşanan çatışmalar sonrası muhalif liderin konvoyunun Dakar'a geri gönderildiğini ifade etti.
Diome, çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bu duruma seyirci kalamayacaklarını dile getirdi.
Ülkenin güneyinden cuma günü çok sayıda destekçisiyle Dakar'a doğru yola çıkan Sonko, güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşmıştı.
Cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne geçilmesi için iftira ve karalamalara maruz kaldığını ileri süren Sonko, çok sayıda davadan yargılanıyor.
Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan davanın sonucunun günler içinde açıklanması bekleniyor.
Muhalif lider ayrıca, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.
Seçim kanununa göre bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını asgari 6 ay ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.
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