Senegal polisi, muhalif liderin özgürlük karavanını durdurdu

Senegal polisi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun başlattığı "özgürlük karavanı" konvoyunu durdurdu. İçişleri Bakanı Antoine Diome, Sonko'nun destekçileri ve polis arasında yaşanan çatışmalar sonrası muhalif liderin konvoyunun Dakar'a geri gönderildiğini ifade etti.