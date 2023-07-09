Senegal'in başkenti Dakar'da havalimanı terminal binası teslim edildi

Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin tek aktif demir yolu hattının havalimanı terminal binası teslim edildi. Dakar-Diamniadio Bölgesel Hızlı Tren (TER) hattının Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIDB) terminalinin tamamlanmasına ilişkin tören düzenlendi. Havalimanında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başbakan Amadou Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, terminal binasını inşa eden Türk şirket SUMMA Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ve davetliler katıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin tek aktif demir yolu hattının havalimanı terminal binası teslim edildi.

İki sene önce hizmete giren Dakar-Diamniadio Bölgesel Hızlı Tren (TER) hattının Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIDB) terminalinin tamamlanmasına ilişkin tören düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başbakan Amadou Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, terminal binasını inşa eden Türk şirket SUMMA Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Sall, TER'in ilk kısmının Aralık 2021'de açıldığını hatırlatarak havalimanı bağlantısının de projesinin ikinci kısmının önemli bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Dakar-Diamniadio hattında şu an 565 yolcu kapasiteli 15 trenin hizmet verdiğini hatırlatan Sall, havalimanı bağlantısının da hizmete girmesiyle tren sayısının 22'ye çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, terminali inşa eden SUMMA'ya ve Yönetim Kurulu Bora'ya da teşekkür etti.

Sall, SUMMA'nın Dakar Arena, Dakar Uluslararası Konferans Merkezi ve Abdoulaye Wade Stadyumu projelerini hızla ve kaliteden ödün vermeden tamamladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Sall, tren hattına yeni duraklar eklemek istediklerini de sözlerine ekledi.

TER, başkentteki tarihi Dakar Garından başlayarak Diamniadio'ya kadar 13 durakta hizmet veriyor ve günlük 115 bin yolcu taşıyor.

Havalimanı hattının da tamamlanmasıyla TER, toplamda 55 kilometrede ulaşım imkanı sunacak.