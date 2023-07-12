Senegal Dışişleri Bakanlığı: 300'den fazla göçmen kaybolmadı

Senegal Dışişleri Bakanlığı, 300'den fazla Senegalli göçmenin okyanusta kaybolduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kafrouine bölgesinden İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek için 3 tekne ile yola çıkan 300'den fazla Senegallinin kaybolduğuna ilişkin haberlerin hayretle karşılandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, 28 Haziran-9 Temmuz arasında Fas kara sularında 260 Senegalli göçmenin kurtarıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu Senegallilerin ülkeye dönüşü için sürecin takip edildiği belirtildi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar) Senegal'in güney kıyılarından 23 ve 27 Haziran tarihlerinde yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kayıp kaybolduğunu duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında bulunduğu belirtilen 260 Senegalli göçmenin İspanyol sivil toplum kuruluşunun kaybolduğunu duyurduğu göçmenler olup olmadığı ise bilinmiyor.

"Ya İspanya ya ölüm"

Kanarya Adaları, Afrikalı kaçak göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan kaçak göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.