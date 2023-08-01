Senegal'de Tutuklanan Muhalif Liderin Partisinin Kapatılmasıyla Başlayan Protestolarda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun tutuklanması ve partisi PASTEF'in kapatılmasının ardından başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti. Sonko'nun tutuklanması ve partisinin kapatılması ülkede tansiyonu yükseltti. Senegal İçişleri Bakanı, halkı sükunete davet ederek ülke genelinde barışın ve huzurun korunması için tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun tutuklanması ve partisi PASTEF'in kapatılmasının ardından başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko 'nun 28 Temmuz'da "ayaklanma çağrısı" nedeniyle tutuklanmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. Sonko'nun tutuklanması ardından da Sonko'nun partisi PASTEF'in kapatılmasıyla yüzlerce Sonko destekçisi sokağa döküldü. Karaları protesto eden eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye, protestolar sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Abdoulaye, halkı sükunete davet ederek ülke genelinde barışın ve huzurun korunması için tedbirlerin alınacağını duyurdu. Abdoulaye, Haziran ayında başkent Dakar'da düzenlenen protestolarda toplumsal huzuru bozma ve halkı kışkırtma nedeniyle muhalif lider Sonko'nun partisi PASTEF'in kapatıldığını belirtti.

PASTEF'in kapatılma kararı ülkenin 1960 yılında Fransa'da bağımsızlığını kazanmasının ardından verilen ilk parti kapatma kararı olarak ifade ediliyor.

Senegal'deki olaylar

Senegal'de 2021 yılında masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Ousmane Sonko, hakkındaki mahkeme kararının açıklamasının ardından Haziran ayında destekçileri sokağa çağırarak polisle çatışmıştı. Mahkeme, 48 yaşındaki Sonko'yu tecavüz suçlamasından beraat ettirirken, 21 yaşından küçük kişilere karşı ahlaksız davranış olarak tanımlanan bir suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürmüştü. - DAKAR